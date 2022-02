A 22 ans, Maxence Caqueret est sans aucun doute l’un des plus grands espoirs de l’Olympique Lyonnais. Avec une prolongation au cœur des préoccupations, le jeune lyonnais est dur en affaire et les négociations stagnent. Jean-Michel Aulas profite d’une conférence de presse pour lui mettre la pression.

Pur produit du centre de formation des Gones, le milieu de terrain est une véritable satisfaction pour les supporters de l’OL qui militait pour son intégration dans le groupe professionnel. Une exigence qui semble avoir porté ses fruits. Homme fort de Peter Bosz, le Français a a disputé 30 rencontres toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Une régularité qui fait de lui l’un des meilleurs milieux de Ligue 1. En fin de contrat en juin 2023, Maxence Caqueret souhaite prolonger, tout comme le club, enclin à négocier. Néanmoins, les pourparlers stagnent et pourraient ouvrir la porte à un départ… Situation que veut éviter Jean-Michel Aulas. Le président des Gones profitent d’une conférence de presse pour lui mettre la pression.

« Le prolonger, oui mais pas à tout prix, et pas à n’importe quel prix. Mais on veut absolument qu’il reste. C’est le symbole de la jeunesse triomphante de l’Académie. Il a tout à fait raison de dire qu’il n’a pas de certitudes car il négocie avec ses agents et nous. Je sais qu’au fond de lui, il a envie de rester. Je lui ai dit que j’en fais un point d’honneur qu’il reste et qu’il devienne le capitaine avec ses valeurs et son état d’esprit de l’OL. C’est un garçon intelligent, avec des agents intelligents. Nous sommes en pleine période de négociations et quand cela se fait par journaliste interposé, cela coûte plus cher. »

