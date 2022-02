Toujours très apprécié par Carlo Ancelotti, Gareth Bale ne devrait pas s’éterniser au Real Madrid. En fin de contrat en juin prochain, le Gallois aurait déjà trouvé un accord pour quitter l’Espagne et rejoindre les Spurs de Tottenham.

Titulaire pour la première fois depuis 168 jours lors de la confrontation houleuse entre le Real Madrid et Villarreal, Gareth Bale a retrouvé le plaisir de fouler les terrains. Cette saison le Gallois n’a disputé que 4 rencontres en Liga pour 1 seul petit but au compteur. Un bilan qui indique que son avenir est d’ores et déjà scellé. C’est une certitude, il va quitter le club à l’issue de son contrat soit en juin prochain. L’ailier aurait d’ailleurs trouvé un nouveau point de chute.

Selon les informations de l’Express, Gareth Bale devrait quitter le Real Madrid en juin prochain alors que son contrat prendra fin. Le Gallois aurait déjà trouvé son futur club en concluant un pré-accord avec les Spurs de Tottenham. Rien n’a encore été officialisé mais ce retour à Londres, sous les ordres d’Antonio Conte, pourrait relancer sa carrière et lui offrir un dernier défi séduisant avant qu’il ne prenne sa retraite. A 32 ans, Gareth Bale est prêt à saisir sa chance. Le Real Madrid peut se satisfaire d’un départ important qui allégera considérablement sa masse salariale.