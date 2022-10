Cristiano Ronaldo s’est offert le bien immobilier le plus cher du Portugal, d’une valeur de 21 millions d’euros.

Si Cristiano Ronaldo vit un début de saison particulièrement houleux sous les couleurs de Manchester United avec seulement 14 rencontres disputées toutes compétitions confondues et un statut de remplaçant. A moins d’un an de la fin de son contrat, il semble désormais évident que le Portugais quittera les Reds Devils à l’issue de son bail. A 37 ans, il prépare déjà sa retraite en s’offrant la villa la plus chère du Portugal. Un bien immobilier d’une surface de 2720 mètres carrés pour un total de 21 millions d’euros soit deux fois la valeur (Transfermarkt) d’Eden Hazard (12M€)…