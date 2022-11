Lancé sur les chapeaux de roues cette saison, rien ne semble pouvoir arrêter Lionel Messi à l’exception de Daniel Riolo. L’irréductible chroniqueur estime que le prolonger serait une très grave erreur.

« On parle de prolonger un joueur qui est quand même plus sur la fin que sur le début. Qui fait un très bon début de saison en Ligue 1. En Ligue des Champions, ce n’est que la phase de poules. Il y a la Coupe du monde, qui reste un mystère car on ne sait pas comment vont revenir les joueurs, et pour certains quelles seront les motivations qu’ils trouveront dans la suite de leur saison à ce stade-là de leur carrière. Et c’est à ce moment-là qu’on parle de prolongation ? Déjà qu’à la base, je pense qu’il ne faut jamais de la vie le prolonger. Il faut repartir sur un nouveau cycle, il faut des jeunes joueurs et voir les choses autrement et ne pas compter sur un Messi qui est en fin de carrière et qui a déjà tout donné. Mais le dire à ce moment-là parce qu’il a mis des buts récemment, et c’est vrai qu’il joue bien, je ne comprends pas. A part un fou, je ne comprends pas une personne qui me soutient que c’est une bonne idée de le prolonger », a fustigé Daniel Riolo sur les antennes de RMC à l’occasion de l’After Foot.

S’il est vrai que Lionel Messi est plus proche de la fin de sa carrière que de son début, ce n’est pas pour autant qu’il ne fait plus de différences sur un terrain. Malgré ses 35 ans, la Pulga retrouve son génie cette saison avec des statistiques effarantes, 12 buts et 14 passes décisives en 18 rencontres disputées toutes compétitions confondues. Un bilan comptable qui a de quoi faire tourner la tête.