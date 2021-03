Le journaliste de Canal+ a nié les accusations de violences sexuelles. Il rétorque même que le média Les Jours veut le faire tomber pour « des conneries et de la merde ».

Accusé de violences sexuelles à l’encontre de plusieurs journalistes, Pierre Ménès est dans la tourmente depuis la diffusion hier soir du documentaire de Marie Portolano « Je ne suis pas une salope, je suis journaliste! » sur Canal+. Un film dans lequel, la présentatrice a invité plusieurs de ses consœurs pour dénoncer les violences sexistes que subissent les femmes dans le milieu du journalisme sportif. Sauf que d’après les révélations du site Les Jours, plusieurs scènes auraient été coupé pour défendre le chroniqueur star du Canal Football Club, Pierre Ménès. Dans l’une des deux séquences censurées, on voyait le journaliste embrasser de force Isabelle Moreau sur le plateau du CFC en 2011. Dans le second, il soulevait la jupe de la réalisatrice du documentaire, Marie Portolano, en marge d’un tournage.

Contacté par Les Jours, le chroniqueur a nié les allégations. « Moi, je n’ai rien à dire. Je suis aux ordres de ma direction, moi. Moi, si ma direction n’a rien à dire, je n’ai rien à dire non plus. Surtout si c’est pour m’accuser de conneries et de merde. Si votre papier, c’est pour dire de la merde et relayer des conneries, ça m’intéresse pas. » Pas sûr en revanche que cette réponse suffise à calmer la fronde à son encontre sur les réseaux sociaux.