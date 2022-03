Recruté l’été dernier par les dirigeants de l’Olympique de Marseille contre la somme de 20 millions d’euros, Gerson commence enfin à s’adapter à sa nouvelle vie. Le milieu de terrain brésilien semble enfin avoir trouvé sa place dans le 11 de Jorge Sampaoli et l’ancien pensionnaire de Flamengo impressionne Pierre Ménès.

En pleine trêve internationale, l’ancien membre de Canal+ a analysé la performance de Gerson lors du dernier match de l’OM et la réception de l’OGC Nice. Il voit d’énormes progrès dans le jeu du jeune sud-américain. « On sentait alors Nice capable d’égaliser, d’autant que les Phocéens reculaient de plus en plus et que Sampaoli effectuait des changements défensifs. Et finalement, c’est sur un centre magnifique de Gerson – le Brésilien qu’on avait jeté à la poubelle en début de saison progresse beaucoup ces derniers temps – que Cédric Bakambu a enfoncé le clou d’une non moins magnifique tête croisée », a-t-il expliqué sur son blog Pierrot Le Foot. Débarqué en provenance du Brésil lors du dernier mercato estival, Gerson a inscrit 5 buts pour 7 passes décisives en 36 matchs toutes compétitions confondue sous la tunique phocéenne depuis le début de saison.