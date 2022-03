Aujourd’hui classé à la 5e place mondiale, Stefanos Tsitsipas s’apprête à faire son entrée dans le Masters 1000 de Miami. Après sa défaite dès le premier tour à Indian Wells la semaine dernière, le Grec nourrit de grandes ambitions et il compte bien relancer sa saison en Floride.

Quelques heures avant de retrouver son premier adversaire dans le tournoi Daniel Altmaier ou JJ Wolf, le joueur européen est passé en conférence de presse et il ambitionne de revenir à son meilleur niveau. Il concède avec pris un peu de retard sur ses poursuivants. « J’ai travaillé très dur pour être dans cette conversation. Honnêtement, je devrais être beaucoup plus proche de ce qu’ils ont obtenu quand on considère mon âge. Je crois que j’ai pris un peu de retard ces derniers temps. J’essaie de transformer mon tennis en quelque chose de mieux. Je n’y pense pas en ce moment, vraiment. J’essaie de me mesurer à ma génération plus qu’à eux, aussi parce que Rafa est le seul à avoir participé aux derniers tournois. Encore une fois, je suis en compétition avec ma génération. Peut-être qu’ils joueront, à un moment donné. J’essaie d’être le meilleur joueur de ma génération et de ne pas me concentrer sur ce qui se passe chez les plus anciens« , a-t-il expliqué plus déterminé que jamais à faire un gros résultat en Floride.