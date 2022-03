Selon un journaliste de Sky Sports, Tanguy Ndombele ne reviendra pas à Tottenham en fin de saison.

Privé de temps de jeu à Tottenham, Tanguy Ndombele est devenu un élément indispensable du système de jeu de Peter Bosz depuis son arrivée en prêt à l’Olympique Lyonnais cet hiver. Difficile en revanche de savoir si l’OL aura les moyens de conserver le Français au-delà de cette saison. Sa valeur marchande atteint les 38 millions d’euros et il est encore lié aux Spurs jusqu’en juin 2025.

Toutefois l’espoir demeure dans les rangs lyonnais et cette semaine, le journaliste britannique Michael Bridge relance les rumeurs. « Parmi les joueurs prêtés par Tottenham, selon moi, celui qui est le plus susceptible de revenir à Tottenham est Bryan Gil. Il pourrait faire la prochaine présaison avec les Spurs », a-t-il confié dans une interview accordée à Give Me Sport. Peut-être un bon indice concernant l’avenir de Tanguy Ndombele, dont la relation avec Antonio Conte est toujours délicate.