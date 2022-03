Sadio Mané, attaquant de Liverpool champion d’Afrique 2022 avec le Sénagal, a accordé une interview à France Football où il explique devoir remporter la Coupe du monde 2022 avec les lions de la teranga pour espérer remporter un jour le ballon d’Or.

En fevrier dernier Sadio Mané a remporté sa première Coupe d’Afrique avec le Sénégal. Après ce premier titre continental, l’attaquant de Liverpool, s’est fixé deux objectifs: remporter la Coupe du Monde 2022 pour se donner les moyens de remporter le ballon d’or avant la fin de sa carrière.

« La Coupe du monde, c’est mon nouveau rêve. Mais avant cela, il va falloir se qualifier, mais j’ai envie de croire en des projets un peu fous et celui qui consiste à remporter le Mondial avec le Sénégal en est un. Si on y arrive, forcément, je me rapprocherai un peu plus de tous les joueurs qui postulent tous les ans au Ballon d’Or. Si je gagne la Coupe du monde, je pense que ça deviendra un objectif, oui » , a lâché le champion d’Afrique pour France Football.

Avant de penser à un éventuel sacre mondial, Sadio Mané doit se qualifier avec le Sénégal pour le mondial Qatari. Les champions d’Afrique sont opposés à l’Égypte de Mohamed Salah en barrage, pour un remake de la dernière finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2022 au Cameroun.