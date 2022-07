Villarreal a décidé de ne pas lever l’option de prolongation du contrat de Serge Aurier. L’ancien parisien est désormais libre de tout contrat.

Après une belle pige d’une saison du côté de Villarreal, Serge Aurier est libre. Le club espagnol a renoncé à déclencher l’option de prolongation d’un an du contrat de l’Ivoirien. Pourtant la saison dernière, l’ancien parisien a rendu bien des services au Sous-marin jaune. Le défenseur droit de 29 ans a disputé 19 matchs de Liga et surtout participé la belle épopée de Villarreal en Ligue des champions. En C1, Aurier a disputé 5 matchs et délivré une passe décisive. Après Toulouse ou encore le PSG, reste à savoir quelle va-t-être la prochaine destination de l’international ivoirien.