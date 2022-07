Le FC Barcelone a fait une nouvelle et dernière offre à Leeds, à hauteur de 55 millions d’euros, pour s’attacher les services de Raphinha.

Le dénouement semble imminent dans le dossier Raphinha. Leeds ne veut pas que son ailier brésilien prenne part à sa tournée estivale en Australie et son entraineur Jesse Marsch est impatient. « Il y a urgence de sa part à trouver une solution. Je sais qu’il a des espoirs et des rêves… on verra dans les prochains jours », a déclaré le technicien américain. Et cette situation semble être une aubaine pour le FC Barcelone.

Selon les informations de Sport.es, les Catalans ont formulé une dernière offre, de 55 millions d’euros plus bonus, à Leeds pour Raphinha. Il s’agit certes d’une proposition inférieure à Chelsea, son rival dans le dossier, mais le joueur brésilien veut venir au Camp Nou et est retranché dans sa position, ce qui aiderait à conclure l’affaire. En Catalogne, l’optimisme serait présent quant à l’incorporation de l’attaquant de 25 ans.