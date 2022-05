Au cœur d’un duel houleux entre le PSG et le Real Madrid, Kylian Mbappé devrait bientôt officialiser sa décision… à moins que l’écurie parisienne n’ai pris les devants.

A 23 ans, Kylian Mbappé est sans aucun doute le joueur le plus proche de succéder au duo formé par Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Un talent qui attise l’intérêt de nombreuses écuries. En fin de contrat en juin prochain, soit dans quelques semaines, le Français est au cœur d’un duel entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Un choix qu’il aurait quasiment entériné mais qu’il n’a toujours pas officiellement annoncé. Une attente qui agace tandis que les spéculations et les rumeurs ne cessent de circuler. Un feuilleton que le PSG a clôt d’une étonnante manière…

Depuis ce mercredi matin, le flocage « Mbappé » et son n°7 n’était plus disponible sur la boutique en ligne du Paris Saint Germain. Tous les autres non étaient disponibles mais pas celui du français et, évidemment, les réseaux sociaux se sont enflammés. Simple erreur ou véritable anticipation, personne ne semble avoir la réponse mais depuis, le club a réagi et s’est empressé de corriger ce détail qui fait tâche.

Preuve en image