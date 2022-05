Révélation de cette saison du côté de l’Olympique de Marseille, Bamba Dieng ne manque pas de prétendants. La Bundesliga et plus particulièrement Fribourg, lui font les yeux doux.

Proche d’un départ l’été dernier, Bamba Dieng pourrait, malgré ses récentes déclarations concernant son avenir, quitter l’OM à l’issue de la saison. Dans l’obligation de vendre cet été afin de renflouer les caisses du club et rembourser ses nombreux achats, l’Olympique de Marseille pourrait être forcé de se séparer de Bamba Dieng alors qu’il représente une valeur marchande non négligeable. Selon les informations de Fussball Transfers, le Sénégalais serait courtisé par Fribourg, qualifié pour la prochaine Ligue Europa. Pieds et poings liés, Marseille pourrait céder un joueur estimé à 8 millions d’euros par Transfermarkt.