Adil Aouchiche (18 ans) n’a pas souhaité prolonger l’aventure avec le Paris Saint-Germain. Le titi a signé son premier contrat professionnel avec l’AS Saint-Etienne. Il raconte.

“Je me voyais plus en France pour mon premier contrat professionnel et j’ai directement accroché avec Saint-Etienne. Je l’ai senti, et quand je sens quelque chose, j’y vais. Quand on vient d’un centre de formation comme celui du PSG, on veut durer un maximum avec eux donc ça a été dur de les quitter. C’est dommage de ne pas pouvoir continuer avec le PSG mais c’est un choix”, a indiqué le joueur dans l’émission Téléfoot.

Avant d’ajouter : “J’ai envie de jouer au foot. Là, je peux plus jouer avec l’ASSE, je peux plus montrer ce que je sais faire, il y a un espace et un projet pour moi. Même si le PSG aurait pu aussi me faire jouer, ils n’avaient peut-être pas assez envie de me lancer. Mais je comprends tout à fait leur choix. Mais ce qui est bien, c’est que je n’ai aucun regret”.