La chaîne Téléfoot est au coeur de l’actualité. Jaume Roures, le président de Mediapro, souhaite obtenir une baisse du contrat signé avec la LFP en raison de la crise liée au Covid-19. Dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo a décidé de dévoiler les chiffres de la chaîne…et les résultats sont encore (très) loin des prévisions.

“On s’est procuré les chiffres de Mediapro, et pour l’instant on est loin du compte. Il faut savoir que le bon compte pour amortir et faire vivre l’investissement initial posé sur la table en 2017, il fallait avoir entre 3 et 4 millions d’abonnés. Alors certes, ça n’arrive pas dès la première année, la LFP dans sa discussion avec les diffuseurs avait tablé sur 1,5 millions d’abonnés à la fin de la première saison. A ce jour, il y a 500.000 abonnés à la chaîne Téléfoot. Certains disent que ça peut encore augmenter. Pour l’instant on est très loin du compte”, a indiqué le consultant de RMC dans l’After Foot.

Avant de poursuivre son analyse et de dévoiler l’audience du Classique entre le PSG et Marseille : “Le match PSG-OM devait lancer la saison et les abonnements pour Telefoot La Chaîne, l’audience de ce choc a été historiquement faible. Jamais un PSG-OM n’avait été aussi peu regardé. 300.000 personnes seulement et c’est l’audience officielle. Ce n’est pas encore panique à bord, mais on a le droit de penser que ça sera compliqué d’atteindre le chiffre souhaité en mai prochain. Le problème majeur c’est le prix. Le risque si Mediapro ne fait pas plus d’abonnés à la fin de la saison, c’est le défaut de paiement. Les analyses les plus pessimistes sont en train de dire qu’il est possible que dans un an on procède à un nouvel appel d’offre pour le championnat de France. Là, ça serait une catastrophe pour les clubs.”