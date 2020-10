Dans le viseur de Rennes en fin de mercato, le milieu lyonnais Jeff Reine-Adélaïde (22 ans) a été prêté à Nice.

L’OL a inséré une option d’achat à 25 millions d’euros dans ce contrat. Le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, a souhaité donné son point de vue sur ce transfert. Le boss des Gones en a aussi profité pour envoyer un bon tacle à Florian Maurice ancien de la maison lyonnaise et nouveau boss du recrutement du Stade Rennais.

“A ma connaissance, nous avons défini un prix qui était le même pour Hertha Berlin, Rennes et pour l’option d’achat de Nice. Rennes a accepté pour d’autres joueurs, et pas pour Jeff. Et c’est Rennes qui a décidé de ne pas le recruter et pas nous qui avons refusé de le vendre. Jeff nous a même dit qu’il ne s’était pas mis d’accord avec Rennes sur le plan financier”, a indiqué le patron de l’OL.