Olivier Giroud a rejoint le Milan AC il y a quelques jours. L’ancien joueur Jean-Pierre Papin estime que c’est un très bon choix pour l’attaquant des Bleus.

« D’abord, il apportera des buts, il sait comment marquer. Et puis, il amènera aussi son expérience. C’est un joueur de surface comme on n’en fait plus beaucoup. Je sais que les supporters ont souffert, car il y a beaucoup d’avant-centres qui ont récemment échoué à Milan. Ils n’étaient peut-être pas de vrais buteurs, contrairement à Olivier Giroud », a indiqué l’ancien joueur à La Gazzetta dello Sport.

Et d’ajouter : « Quand vous avez deux buteurs comme Ibrahimovic et Giroud, vous partez d’une certitude : quelque chose va se passer. Un centre suffit à créer le désordre. Olivier Giroud peut jouer en duo avec un autre buteur, ou tout seul avec deux ailiers. Il ouvre des espaces et améliore le collectif. C’est un super renfort. Il a une faim incroyable. S’il a choisi Milan et la Serie A, c’est parce qu’il veut y faire de grandes choses ».