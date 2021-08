Nouvelle recrue de l’ESTAC, Renaud Ripart a hâte de défier le Paris Saint-Germain ce week-end pour le compte de la première journée de Ligue 1.

Celui qui a été transféré de Nîmes à Troyes lors du mercato estival est d’ailleurs confiant et pense que le promu est en mesure de faire quelque chose face au Paris Saint-Germain sur la pelouse du stade de l’Aube. “La tension commence à monter. On fait ce métier pour ça, pour la compétition. Le PSG, on sait quelle équipe c’est. On le voit avec le mercato ! Même si tous les joueurs ne seront pas là, ça reste la plus grosse équipe du championnat. A nous de donner le maximum pour créer l’exploit », a déclaré l’attaquant troyens dans les colonnes de « L’Est Eclair. »