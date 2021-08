Médaille de bronze pour l’Equipe de France de vitesse par équipes chez les hommes après une victoire face à l’Australie lors de la petite finale. Les Pays-Bas remportent le titre.

Superbe performance pour les tricolores qui ont décroché une nouvelle médaille de bronze ce mardi midi. Emmenée par une équipe très jeune et plus annoncée pour Paris 2024, la France composée de Florian Grengbo, Sébastien Vigier et Rayan Helal termine en 42 sec 331/100 et offre la 24e médaille dans ces Jeux Olympiques de Tokyo à la France. Devant les Bleus, on retrouve la Grande-Bretagne et les grandissimes favoris néerlandais. Ces derniers ont décroché le titre de champion et l’or olympique avec un chrono en 41 sec 369/100, nouveau record olympique.

🚴🥉🇫🇷 La médaille de bronze pour la vitesse par équipes française !



⚡🔥💥 Les jeunes tricolores Florian Grengbo, Sébastien Vigier et Rayan Helal dominent l'Australie de Matthew Glaetzer #JeuxOlympiques #Tokyo2020



Suivez les J.O. en direct