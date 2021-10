Ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Samir Nasri a annoncé sa retraite à seulement 34 ans. Ce dimanche, il a expliqué la raison dans les colonnes du JDD.

Libre depuis son départ d’Anderlecht il y a un an, Samir Nasri n’avait pas encore officialisé sa retraite. À seulement 34 ans, il vient d’annoncer qu’il raccrochait définitivement les crampons. L’ancien international tricolore explique pourquoi en lâchant un petit clin d’oeil à Marseille. « Un épisode m’a fait très mal et a changé ma relation au foot : ma suspension. J’ai trouvé ça plus qu’injuste, je n’avais pris aucun produit dopant. C’était juste une injection de vitamines parce que j’étais malade. Ça m’a coupé dans mon élan. »