Entraîneur de l’Union Bordeaux-Bègles, Chistophe Urios est revenu sur le match et la victoire de son équipe sur la pelouse du LOU rugby ce samedi après-midi.

Le coach de l’UBB s’est confié après la victoire de ses hommes et est revenu sur la première mi-temps de l’UBB qu’il a trouvé intéressante mais parfois avec un manque de réussite. « Nous avons livré une bonne première période, en attaquant le match par le bon bout. Nous avons deux occasions franches sans concrétiser. Avec un peu plus de précision, le score aurait pu être plus lourd à la pause. Ensuite, nous n’avons pas livré une belle deuxième période. Les deux problèmes aujourd’hui, sont la lutte aérienne et l’indiscipline. Nous concédons deux cartons jaunes et quinze pénalités. Nous avons été battus dans la lutte aérienne. Leur jeu au pied était bien tapé, entre deux zones ». A indiqué Christophe Urios.