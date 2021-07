Tout juste arriver au Paris Saint-Germain, Sergio Ramos s’est confié sur cette arrivée lors d’un entretien avec « l’Equipe. »

Au cours de ce dernier, le défenseur central espagnol de 35 ans a confirmé que Neymar avait joué un très grand rôle dans sa venue. Le brésilien a poussé pour convaincre son ami de signer dans le championnat de France. « Avec Neymar, on parle ensemble depuis six ou sept ans. En dépit du fait qu’il a été joueur du Barça et moi du Real, on a toujours eu tous les deux une relation d’amitié extraordinaire. Oui, oui. C’est vrai Neymar m’a convaincu, mais avant de rejoindre une nouvelle équipe, il est toujours profitable de parler avec plusieurs joueurs, avec le président (Nasser al-Khelaïfi), avec Leonardo, avec Pochettino. Tous m’ont convaincu à leur manière. »