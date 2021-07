Si le Tour de France se termine ce dimanche, il reste encore quelques obstacles à franchir à commencer par les Pyrénées dès ce mercredi.

Une étape de montage que redoute le Britannique Mark Cavendish qui espère réussir à survivre dans la montagne, lui qui est un vrai spécialiste du sprint. « Ce n’était pas une journée sympathique, mais c’était quand même plutôt agréable parce que je réagis bien au froid, a déclaré Mark Cavendish à propos de l’étape d’hier auprès des organisateurs du Tour de France 2021. Je respire plutôt mieux dans ces conditions. Ça s’est bien passé pour moi. Maintenant il reste deux arrivées en sommet d’affilée, avec de très longues ascensions, et j’espère survivre. Pour le maillot vert, je ne peux rien faire sur ce genre d’étapes contre les gars qui savent grimper et peuvent aller chercher des points sur les sprints intermédiaires. » A indiqué le coureur de la Deceuninck Quik-Step après la course disputée ce mardi.