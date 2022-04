Défenseur central de l’Olympique de Marseille, William Saliba est revenu sur le match et le quart de finale aller de la Ligue Europa Conférence face au PAOK Salonique. Il retient du positif après cette victoire 2 buts à 1.

« On a fait une très bonne première mi-temps. On s’est dit dans le vestiaire qu’il ne fallait pas s’endormir, et on s’est endormi. Donc, c’est sûr que c’est chiant de se prendre un but comme ça alors qu’on avait le match en main. On va essayer de régler ça parce qu’on a fait beaucoup de mauvaises entames cette saison […] Non, pas en colère. On a juste parlé car on pouvait éviter ce but, mais quand même on a gagné, on est sur une bonne série. On ne va pas être triste alors qu’on a gagné. Il faut régler les détails et aller là-bas pour gagner et chercher la qualification« , a-t-il expliqué dans des propos rapportés par Le Phocéen. L’OM devra décrocher sa qualification jeudi prochain en Grèce sur le terrain du PAOK. Avant cela, il faudra battre le MHSC en Ligue 1 dimanche soir.