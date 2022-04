Selon les informations du journaliste espagnol Guilhem Balague, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont fait une offre de prolongation à Kylian Mbappé, sous contrat jusqu’en juin prochain. Le club de la capitale proposerait un contrat de deux ans avec une prime à la signature de 150 millions d’euros et un salaire annuel de 40 millions.

Le Paris Saint-Germain est prêt à tout pour prolonger Kylian Mbappé. Le natif de Bondy, qui sera en fin de contrat à l’issue de la saison est proche de rejoindre le Real Madrid mais les dirigeants parisiens gardent espoir de conserver leur star. Selon les informations du journaliste espagnol Guilhem Balague, une nouvelle offre astronomique a été transmise au joueur. Le club de la capitale propose à l’international français, un contrat de deux ans avec une prime à la signature de 150 millions et un salaire annuel estimé à 40 millions d’euros.

« Je n’ai pas encore pris ma décision »

En attendant, Kylian Mbappé n’a pas encore pris sa décision. Dimanche dernier à l’issue de la victoire, 5-1, contre Lorient où il a inscrit un doublé et délivré trois passes décisives, le champion du monde 2018 a expliqué qu’il prend le temps de la réflexions car « il y a de nouveaux éléments ».

« Non, non, non, je n’ai pas fait mon choix, tout le monde sait que je n’ai pas fait mon choix, je n’ai pas pris ma décision. Je réfléchis parce qu’il y a de nouveaux éléments, il y a plein de choses, plein de paramètres et je n’ai pas envie de me tromper, j’ai envie de faire le bon choix. Je sais que pour les gens, ça tarde un peu, on en parle tous les jours. Si j’avais pris ma décision je le dirais, je n’ai de comptes à rendre à personne. C’est un choix personnel, si j’ai pris ma décision, je viens, je le dis et je l’assume. Je pense que, dans les bonnes choses et les mauvaises choses que j’ai faites, j’ai toujours assumé, je n’ai pas à me cacher, je n’ai tué personne. C’est juste un choix, donc je prends mon temps et je veux prendre la meilleure décision possible », a lâché le champion du monde 2018 au micro de Prime Vidéo.

En attendant de connaître la décision finale, Kylian Mbappé ne cesse d’impressionner. Depuis le début de la saison, il a marqué 28 buts et offert 20 passes décisives en 38 matchs toutes compétitions confondues. Il peut également devenir le premier joueur a terminé meilleur buteur et passeur du championnat de france.