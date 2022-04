Jorge Sampaoli est revenu sur le match de Ligue Europa Conférence ce jeudi soir et la victoire 2 buts à 1. Le coach argentin évoque aussi le match retour dans une semaine en Grèce et il s’attend à une rencontre avec une ambiance de feu.

Le coach argentin a déploré le nombre de suspendus pour le match retour et s’attend à une ambiante bouillante en Grèce : « Ça ne sera pas simple d’avoir des absents, mais c’est comme ça. Je trouve que pour une équipe qui propose autant de jeu, on reçoit trop d’avertissements. Ce sera difficile. Le rival est sorti vivant d’un match qu’il aurait dû perdre plus nettement. Ils vont mettre la pression, leur public aussi. Il faudra refroidir l’ambiance par le jeu. » S’est exprimé l’Argentin devant les médias. Rendez-vous jeudi soir à 21 heures pour le match retour face au deuxième du championnat grec.