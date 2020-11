Le naufrage marseillais se poursuit sur la scène européenne. Battu au Vélodrome par Porto à l’occasion de la 4e journée de Ligue des Champions (2-0), l’OM dit adieu aux huitièmes de finale, signant au passage le triste record du nombre de défaites consécutives dans la compétition. Après cette nouvelle déroute, le coach André Villas-Boas s’est exprimé au micro de Téléfoot.

On craignait le pire avant la rencontre. Malheureusement, l’OM a sombré une nouvelle fois. Avec treize défaites d’affilée en Ligue des Champions, les Marseillais dépassent le triste record des joueurs d’Anderlecht. Vaincus à domicile au Vélodrome par Porto (2-0), les coéquipiers de Florian Thauvin font une croix sur les huitièmes de finale et quittent la Ligue des Champions par la petite porte. Mais pour le coach André Villas-Boas, qui s’est exprimé après la rencontre au micro de Téléfoot, ses joueurs ont mouillé le maillot hier et n’ont pas grand-chose à se reprocher : « On n’a pas eu de chance. On a eu un match équilibré en première mi-temps mais celui qui marque en premier prend le meilleur. On n’a encore pas eu de chance avec un ballon qui est contré par deux de nos joueurs. On a essayé de faire des changements très tôt en deuxième période pour changer les choses mais les choses ne vont pas dans notre sens. Aujourd’hui, je n’ai rien à dire sur les joueurs. Ils se sont battus jusqu’au bout. Ils en veulent, on travaille bien mais la chance n’est pas avec nous. Il y a peut-être une faute sur le deuxième but mais on a montré de la naïveté et Porto mérite sa victoire. »

Le technicien portugais se tourne déjà vers les prochaines échéances. « Faire l’impasse sur la Ligue Europa ? On ne peut pas finir comme ça, il faut finir correctement. On joue l’Olympiacos la semaine prochaine pour garder notre destin pour la troisième place. »

Enfin, AVB a eu des mots forts concernant Diego Maradona, décédé quelques heures avant le début de la rencontre : « La FIFA devrait laisser tomber le numéro 10 pour toutes les équipes. C’est le meilleur joueur de l’histoire, c’est une perte incroyable pour le monde du foot. »