Présent en conférence de presse ce jeudi, à deux jours du match de Ligue 1 face à Metz, Andre Villas-Boas a longuement évoqué le mercato marseillais.

Comme annoncé le week-end dernier, l’Olympique de Marseille est bien sur le point de recruter le jeune attaquant brésilien Luis Henrique. Un renfort de choix dont se félicite André Villas-Boas. « Il terminera la visite médicale aujourd’hui. Ce sera peut-être trop tôt pour s’entraîner demain. Il faut le laisser récupérer du voyage et de toutes les choses autour de son transfert. La semaine prochaine, il commencera les entraînements avec le groupe. On verra à quel niveau il est. Il y a beaucoup de choses qui changent par rapport au foot brésilien. On va travailler avec lui, il a du talent pur et on va le faire travailler pendant les prochaines semaines aux différentes positions (d’attaque). Je suis très content de le voir ici. »

Mais ce transfert est sans doute le dernier de l’été pour l’OM, à moins que des départs viennent renflouer les caisses du club. « Je ne pense pas qu’il y aura d’autres renforts, sauf s’il y a des départs. Ce mercato peut bouger sur les deux derniers jours. Déjà ça commence un peu. Si on a des offres qui arrivent, on aura la capacité de recruter vite derrière pour compenser. On a fait un très bon mercato, ça a très bien marché. On fait très vite Pape (Gueye) et Leo (Balerdi), puis Nagatomo sans rien dépenser. Maintenant, on trouve un joueur pour le futur. Je suis très content de ce qui a été fait », a confié le coach marseillais.