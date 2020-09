Présent en conférence de presse aujourd’hui, l’entraîneur adjoint de Liverpool, Pep Lijnders, est revenu sur le cas Diogo Jota, dernière recrue en date des Reds.

Cette semaine, Liverpool a réalisé un gros coup sur le marché des transferts avec la signature du prodige portugais Diogo Jota contre un chèque de 40 M€. Étincellent avec les Wolves de Wolverhampton la saison dernière, il vient renforcer une attaque des Reds déjà animée par le trio magique Salah-Firmino-Mané. Mais à en croire Pep Lijnders, l’adjoint de Jürgen Klopp, Diogo Jota pourrait même jouer les premiers rôles cette saison.

« Que puis-je dire ? Son niveau technique est le même que celui de nos trois attaquants », a lancé Pep Lijnders en conférence de presse. « Il a beaucoup d’avenir et il aura un grand parcours au sein de notre club. C’est un monstre de pressing donc il s’intégrera immédiatement. Nous avons joué l’un contre l’autre quand il était très jeune. Au Portugal, ils disent tous que Liverpool a fait une grande signature, parce qu’ils savent déjà son talent et quel genre de potentiel il a encore. Il va s’intégrer parfaitement dans notre style. Nous sommes heureux de l’avoir, et tout ce que nous avons entendu est vrai. C’est un joueur très professionnel, passionné, dévoué et courageux. »