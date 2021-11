Hier soir, l’Olympique de Marseille a encore laissé place à la frustration en Europa League en concédant le nul sur son terrain contre la Lazio, (2-2). Un résultat qui place l’OM en 3ème position (4 points) derrière la Lazio, (2è, 5pts) et Galatasaray, (1er, 8pts). Une situation délicate, les Marseillais n’ont désormais plus leur destin en main. Deux succès lors des deux dernières rencontres ne leur assurerait pas une qualification en 8èmes de finale. Un scénario qui se répète et qui agace fortement Valentin Rongier.

« Je pense qu’on mérite mieux. Après, on le sait, ce sont des matchs de haut niveau et ça se joue sur des détails et on leur donne clairement deux buts qu’on aurait pu éviter. Et au très haut niveau, ça se paie et on l’a vécu ce soir. On connaît les équipes italiennes. Quand elles sont devant au score, c’est toujours difficile d’aller égaliser mais on a pris notre temps, on a essayé de continuer à mettre notre jeu en place sans trop se précipiter. On a réussi à égaliser mais vraiment ce soir, on jouait pour gagner et on est très déçu« , a déclaré Valentin Rongier au micro de W9 au terme de la rencontre et du nul concédé par l’OM face à la Lazio, (2-2).