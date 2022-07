Ancien joueur de l’Olympique de Marseille ainsi que de Steve Mandanda, Mathieu Valbuena est revenu sur le départ du gardien marseillais de 37 ans pour la Bretagne et le Stade Rennais.

Dans les colonnes de ‘Ouest-France’ Valbuena a donné son avis sur ce départ et il a du mal à comprendre la raison pour laquelle le club olympien a accepté ce départ vers le Stade Rennais. « Pour moi, c’est une décision incompréhensible de la part de Marseille, et une très, très bonne affaire pour Rennes. Autant je peux comprendre que l’OM prépare l’avenir avec Pau Lopez, autant en comparant les matchs des deux la saison dernière, il n’y a pas photo selon moi. Au passage, je trouve que c’est une évolution du foot dans laquelle je ne me reconnais plus. Tout le monde connaît l’homme. On sait qu’il est très attaché à Marseille et à sa région. Je pensais qu’avec le départ de Jorge Sampaoli, les cartes allaient être rebattues dans la hiérarchie des gardiens mais on a vu tout de suite, avec la présentation d’Igor Tudor lundi, que ça allait continuer dans la même voie », a regretté le milieu offensif de l’Olympiakos passé également par l’Olympique Lyonnais durant sa carrière.