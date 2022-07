Toujours en quête d’un nouvel ailier de renom pour la saison prochaine Dries Mertens intéresse toujours l’Olympique de Marseille mais le dossier se complique et aucun accord n’a pour le moment été trouvé.

Si l’on en croit les dernières informations de la ‘Provence’ Pablo Longoria le président de l’Olympique de Marseille rencontre pas mal de difficultés dans le dossier Dries Mertens. Le quotidien régional assure que l’international belge n’a jamais représenté une cible pour le vice-champion de France en titre et que ce dossier est plus jamais délicat. Libre de tout contrat depuis son départ du Napoli, Mertens n’a toujours pas pris sa décision pour l’avenir et dans la cité phocéenne on se pose des questions concernant la stratégie du clan Mertens…