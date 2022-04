Légende de l’Olympique de Marseille Basile Boli est et restera à jamais dans le coeur des marseillais. Buteur en finale de la Ligue des champions 1993 face au Milan AC, il a marqué l’histoire du club et aujourd’hui il continue de suivre les prouesses de cet Olympique de Marseille. Il a également donné son avis sur cette rumeur de vente du club.

Ancien défenseur de l’OM, Boli suit de près la saison marseillaise avec des contacts assez haut placés. Au cours d’un entretien accordé à ‘TF1’, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a assuré que le club n’était pas à cendre et que toutes les rumeurs autour d’une éventuelle vente étaient du fake et rien de plus. « Non le club marseillais n’est pas à vendre. » Une phrase et une formule simple mais limpide qui met fin aux nombreuses informations de Thibaud Vézirian qui martèle que l’OM est à vendre depuis bon nombre de mois et même que son propriétaire Frank McCourt serait en pleine négociation avec des nouveaux actionnaires pour céder sa place à la tête de l’OM. Pour le reste sur le côté sportif, tout va pour le mieux avec une place de dauphin du Paris Saint-Germain après 30 journées de Ligue 1.