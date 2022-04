Star de la sélection égyptienne ainsi que des Reds de Liverpool Mohamed Salah arrive en fin de contrat en juin 2023. Une situation qui oblige son club à trouver une solution et aujourd’hui l’objectif numéro un est bel et bien de le prolonger.

Si aucun accord n’a pour le moment été trouvé entre les dirigeants et le clan du joueur de 29 ans, les discussions se poursuivent depuis quelques semaines et son entraîneur Jürgen Klopp reste très confiant afin de pouvoir garder son international égyptien dans l’effectif la saison prochaine. Avant de rencontrer le Benfica Lisbonne en quart de finale aller de Ligue des champions ce mardi soir, le coach allemand s’est exprimé sur ce sujet en conférence de presse. « Je suis content parce qu’il n’y a rien de nouveau à dire, c’est bien. Les parties décisives se parlent et c’est tout ce dont j’ai besoin. » A souligné le technicien des Reds. Avec Liverpool cette saison, Mohamed Salah a inscrit 28 buts et délivré 10 passes décisives en 37 matches toutes compétitions confondues.