Depuis 2018, l’Olympique de Marseille est lié à l’équipementier Puma qui a succédé à Adidas. Engagé jusqu’en 2023, la marque allemande vient d’annoncer officiellement qu’elle prolongeait son aventure avec l’OM pour 5 années supplémentaires.

En difficultés financières, chaque nouvelle rassurante est une petite victoire. En collaboration depuis 2018 et jusqu’en 2023, l’équipementier Puma a finalement décidé de prolonger son aventure marseillaise jusqu’en 2028. Une association de 5 ans supplémentaires dont le montant n’a pas été divulgué mais, selon Les Echos, ce dernier serait plus important que le précédent et pourrait avoisiner les 14 millions d’euros par an. Une somme qui varierait en fonction des performances sportives du club. Une prolongation pourrait en appeler une autre. Selon Sportune, des négociations seraient en cours avec le « sponsor majeur » : Uber Eats.

« Nous sommes très heureux de poursuivre ce partenariat avec PUMA. A l’Olympique de Marseille, le football est l’essence même de notre existence. Depuis 2018, nous partageons ensemble cette vision. Nous avons donc co-créé une feuille de route ambitieuse afin de poursuivre notre reconquête sportive et notre ancrage dans la cité« , a déclaré un Pablo Longoria tout sourire dans un communiqué officiel.