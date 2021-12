Même si sa tenue est remise en question, la Coupe d’Afrique des Nations 2022 causera des pertes potentielles au sein des différentes écuries en Ligue 1. Touché par les départs, le Stade Rennais a décidé de rester calme au mercato. Une affirmation de Bruno Genesio.

La Coupe d’Afrique des Nations 2022 aura bientôt lieu (9 janvier au 6 février) et, même si sa tenue n’est pas certaine, les clubs anticipent et se préparent à voir plusieurs membres de leurs effectifs respectifs s’envoler pour rejoindre leur sélection nationale. Un exode qui touchera le Stade Rennais alors que Nayef Aguerd et Hamari Traoré devrait être appelé avec le Maroc et le Mali. Présent en conférence de presse, Bruno Genesio a évoqué ces départs forcés et l’éventualité de potentielles recrues lors du prochain mercato.

« Si on recrute un défenseur central, qu’est-ce qu’on en fait quand la CAN va se terminer ? Il faut faire confiance aux joueurs et on a des jeunes derrière qui peuvent dépanner en cas de coup dur. C’est le choix qu’on fera très certainement« , a déclaré Bruno Genesio en conférence de presse.