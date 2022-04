Rendez-vous ce jeudi soir à partir de 21 heures pour le quart de finale retour de Ligue Europa Conférence. Pour cette rencontre Jorge Sampaoli devrait s’appuyer sur un 4-3-3 avec une belle surprise en défense centrale.

Pour cette rencontre de Ligue Europa Conférence, l’OM devrait se présenter en 4-3-3 avec une défense Pol Lirola, Duje Caleta-Car, William Saliba et Luan Peres sur le couloir gauche de la défense. En l’absence de Gerson et Arkadiusz Milik, Sampapol devrait proposer une attaque à trois avec Cengiz Ünder, Amine Harit et la star de l’équipe Dimitri Payet.

La compo probable de l’OM selon L’Equipe : Mandanda – Lirola, Saliba, Caleta-Car, Peres – Rongier, Gueye, Guendouzi – Ünder, Payet, Harit.