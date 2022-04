Selon les informations de Wales Online, Gareth Bale, qui sera en fin de contrat à l’issue de la saison va quitter le Real Madrid. Le Gallois de 33 ans pourrait relever un dernier défi à Tottenham ou à Cardiff, le club de son coeur.

Un dernier défi pour Gareth Bale avant la retraite ? Selon les informations Wales Online, le gallois, qui sera en fin de contrat en juin 2022, va quitter le Real Madrid. Deux clubs sont susceptibles d’accueillir l’attaquant: Cardiff, son club de coeur mais qui pointe à une petite 17e place de Championship et Tottenham, club où il s’est révélé au plus haut niveau. Depuis le début de la saison, il a joué seulement 7 matchs toutes compétitions confondues pour un but.

En attendant de faire un choix pour son avenir, Gareth Bale et le Real Madrid, actuellement en tête de la liga doivent sécuriser le titre de champion d’Espagne. Ils sont également qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions où ils seront opposés à Manchester City.