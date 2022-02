L’OM a remporté son match contre Nice, non sans avoir éprouvé des difficultés. Kevin Diaz n’est pas d’accord avec certains choix de Jorge Sampaoli : « Milik il est comme moi, il ne comprend pas des choses. Peter Bosz, au début il a un plan de jeu, il voit qu’il y a trop de problèmes dans le club, les joueurs qui ne suivent pas, les clans… Il bétonne un moment, il dit on va jouer un peu plus rustre, ça marche. Il prend des points et là il revient sur son système. Maintenant Sampaoli, moi je suis désolé… C’est un bon entraîneur, il fait plaisir, j’aime bien voir le gardien jouer haut, on découvre des choses. Mais il y a des fois, Sampaoli, j’espère qu’il aura 2 dans L’Equipe ! Aujourd’hui (dimanche), ce qu’il fait, ce n’est pas possible ! Les joueurs ? Non, Pape Gueye n’a pas été voir Sampaoli pour lui dire qu’il voulait jouer arrière-gauche », a lancé le consultant sur les ondes de RMC. « Quand tu leur inventes des postes… » Il considère que l’entraîneur phocéen multiplie les incohérences : « Payet n’est pas en forme physiquement parce qu’il n’a pas été économisé aussi. Bamba Dieng et Pape Gueye ils rentrent de la CAN, pourquoi ils sont titulaires ? Je ne comprends pas. Milik, il vient de mettre un triplé et il est loin d’avoir fait, pour moi, un mauvais match contre Nice, pourquoi il est remplaçant ? Il remet Saliba à son poste, il retrouve Kamara qui est le phare et fait énormément de compensation. Saliba il aurait aussi pu le perdre en le mettant arrière-droit contre Nice. Il a été catastrophique ! Ça aurait pu lui faire perdre la confiance qu’il a emmagasinée depuis quelques mois. Les joueurs jouent comme tu le leur demandes. Quand tu leur inventes des postes… A un ça peut aller, mais quand il y en a deux ou trois, ça n’a jamais réussi à l’OM », a-t-il continué. – Source: Footmarseille.com – Article: http://www.footmarseille.com/news-59901/diaz-vraiment-pas-convaincu-par-les-choix-de-sampaoli.html