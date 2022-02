Mikaela Shiffrin est bien décidée à finir ses Jeux Olympiques sur une victoire lors de la descente ce mardi à Pékin. L’Américaine compte bien remettre les pendules à l’heure avant de quitter la Chine.

Passée pour le moment totalement au travers de ses Jeux, Mikaela Shiffrin est bien décidée à faire la différence et réaliser une énorme performance sur la descente ce mardi matin. « Je ne reste pas bloqué sur le fait de remporter une médaille. Demandez à n’importe quel athlète qui a déjà gagné des médailles, notre esprit y pense toujours, il y a toujours une voix en nous qui dit, il y a une petite chance. Je pense que je vais me faire plaisir lors de la course demain même si se faire plaisir n’est pas précisément le but des Jeux olympiques. Ca va être intense, nerveux. L’un de mes objectifs en venant ici était de prendre part à toutes les courses. Au moins, ce rêve est toujours d’actualité. » A précisé la skieuse de 26 ans.