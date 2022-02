Pour Nicolas Filhol, Jorge Sampaoli doit impérativement faire souffler Payet sur les prochains matchs de l’OM.

La situation est délicate en ce moment à Marseille, quelques jours après la défaite surprise au Vélodrome face à Clermont (0-2). Pour le journaliste du FCM Nicolas Filhol, la solution est simple pour repartir de l’avant : il faut mettre Dimitri Payet sur le banc de touche.

“Il faut qu’il sorte un des trois joueurs (Gerson, Milik ou Payet) et si je dois en sortir un, c’est Payet ! Parce que Payet est fatigué, il faut qu’il souffle et il commence à maronner. On voit que ça monte un peu ! Tu ne peux pas laisser un joueur qui va t’handicaper le collectif. Il a 34 ans avec 2 voire 3 matchs semaines pour l’OM, ça commence à être dur ! Gerson peut avoir ce rôle, à aller à côté de Milik pour presque devenir un second attaquant et faire la dernière passe. »