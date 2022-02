Pour Larqué, le Messi du PSG est encore loin de celui du Barça.

Présent à l’antenne de RMC ce mercredi, Jean-Michel Larqué en a profité pour donner son avis sur le début de saison de Lionel Messi. Comme beaucoup d’observateurs, il est déçu par les prestations du septuple Ballon d’Or sous le maillot du Paris Saint-Germain, à des années lumières de son niveau affiché au Barça.

« Tu juges Lionel Messi sur ce qu’il a fait il y a deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans même sept mois. Malheureusement nous jugeons le Messi du PSG, on oublie le reste. Celui du PSG reste sur notre faim, on le regrette. En attendant qu’il s’adapte, Rai a mis 1 an à s’adapter, et pendant qu’il n’était pas bon, on disait qu’il n’était pas bon. C’est aussi simple que ça. »

Depuis l’été dernier, Lionel Messi a marqué 7 buts et donné 9 passes décisives en 22 matchs, toutes compétitions confondues. De belles statiques, qui restent bien en dessous de ce à quoi l’Argentin nous a habitués pendant tant d’années.