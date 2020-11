Le jeune joueur recruté plusieurs millions d’euros pendant le mercato d’été peine à convaincre.

C’est lors d’une opposition en interne organisée par André Villas-Boas pendant cette longue période de pause que le problème aurait été détecté. Selon les informations du quotidien sportif L’Equipe, le niveau de jeu proposé par Luis Enrique lors de cette rencontre aurait interpellé les observateurs de l’Olympique de Marseille présent au bord de la pelouse lors de cette opposition.

Sur le site FC Marseille, l’ancien coach de l’OM, Franck Passi a évoqué les adaptations des jeunes joueurs en provenance de l’étranger. « Par rapport à l’arrivée de Luis Henrique, il faut que Marley Aké le mange ! Pour Stéphane Sparagna, à l’arrivée de Doria, le Brésilien n’a pas joué un match. L’essentiel c’est lorsqu’on a des qualités de croire en elles, continuer de travailler et s’améliorer tous les jours. Sparagna n’est pas parti parce que Doria jouait. Un garçon comme Doria en matière de qualité et de potentiel, je sais pas ce qu’il a à envier à Duje Caleta-Car. Sauf que pour le Brésilien, on lui a fermé la porte, et pourtant on est allé le chercher. Je crois que c’est un faux problème lorsqu’on a les qualités comme Maxime Lopez ou Kamara qui ont finalement réussi à jouer des matchs. Non, lorsqu’on a les qualités il faut les démontrer et se battre tous les jours », a indiqué Passi sur FC Marseille.