Laurent Nicollin, président de Montpellier, a très lourdement critiqué les joueuses critiques avec Corinne Diacre, la sélectionneure de l’équipe de France.

« Certaines filles attaquent la sélectionneure alors qu’elles n’ont jamais rien gagné. Au lieu de cracher dans la soupe, il faut mesurer l’honneur d’aller en équipe de France. Qu’elles aillent torcher le cul des malades du Covid dans les hôpitaux, après elles pourront parler! », a indiqué le président de Montpellier dans les colonnes de France Football. La semaine dernière, le boss du MHSC avait déjà avoué dans L’Equipe : « Il faut que chacun fasse preuve d’un peu plus d’humilité, que chacun bosse et la ferme, et puis qu’elles ramènent des titres. »