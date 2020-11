Pierre Bellon, milliardaire marseillais qui possède l’entreprise Sodexo, est toujours très présent dans l’assemblée générale comme le rapporte FC Marseille.

« C’est peut-être vraiment un détail mais à l’assemblée générale de l’OM, Pierre Bellon était représenté. C’est le fondateur de la Sodexo, une société dont vous avez forcément entendu parler et un milliardaire marseillais. Sur FCM, on vous avait déjà parlé de son entrée au capital du club, début 2019, pour une somme tout à fait négligeable et symbolique. Et c’est un peu surprenant quelque part de le voir représenté dans cette opération et pas madame Louis-Dreyfus qui possède pourtant logiquement toujours 3% des actions de l’OM », a indiqué le journaliste de FC Marseille, Mourad Aerts.

Avant de poursuivre son explication : « Peut-être qu’il s’agit d’une coïncidence car Bellon est représenté par Olivier De Vilmorin. Et peut-être que ce dernier est tout simplement en business ou en tout cas en capacité de le représenter et qu’étant donné qu’il présidait l’assemblée et qu’il agissait déjà en tant que représentant de Frank McCourt, il a fait si l’on peut dire d’une pierre deux coups. En tout cas, c’est à noter : Pierre Bellon semble se tenir au courant de ce qui se passe à l’OM, et même plus que ça. »