Le capitaine du FC Barcelone atteindra ce chiffre ce samedi, contre l’Atlético Madrid. Ce chiffre prend en compte les officiels et les amicaux.

Lionel Messi jouera son 800ème match toutes compétitions confondues : officiels (741) et amicaux (58) ce samedi contre l’Atlético en Liga. Après 17 ans de carrière au FC Barcelone, le capitaine Blaugrana a joué son premier match à Porto à 16 ans et 4 mois et a joué son 799 match contre le Betis à l’âge de 33 ans et 4 mois. Messi, sur les 799 matchs disputés à ce jour avec le maillot du FC Barcelone, compte 561 victoires, 149 nuls et 89 défaites. Sa moyenne de matchs gagnés s’élève à plus de 70% (70,21). Le pourcentage de défaites est de 11,13% et celui des nuls est de 18,64%. Messi a donc remporté 7 matchs sur 10. Mais c’est bien Cristiano Ronaldo qui détient la palme avec plus de 1000 matchs à son actif.

Le record de buts de Lionel Messi en une saison, dans les matchs officiels et amicaux, est de 75 buts (73 + 2). C’était lors de la saison 2011-2012 sous les ordres de Pep Guardiola. Les chiffres de la légende en image ci-dessous.