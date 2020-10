Ce soir à partir de 21 heures l’Olympique de Marseille accueille Manchester City pour le compte de la 2e journée de la Ligue des Champions.

Avant la rencontre l’entraîneur des SkyBlues, Pep Guardiola a rendu un petit hommage à son homologue André Villas-Boas lors de sa conférence de presse.

“Je l’ai suivi à Porto. Il a fait un travail incroyable, a confié le technicien espagnol en conférence de presse. Je l’ai rencontré à Barcelone et nous avons eu une conversation. C’est un manager expérimenté, il connaît parfaitement la Premier League (pour y avoir entraîné Chelsea et Tottenham). C’est un jeune manager qui a eu du succès et il fait du bon travail ici à Marseille.”