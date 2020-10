Le match entre Grenoble et les Chamois Niortais a été reporté, suite au nombre de cas positifs qui touchent le club actuellement.

La Ligue annonce la nouvelle et confirme un nouveau report pour le match entre Grenoble et Niort comptant pour la 9e journée de Ligue 2 ce week-end.

“Après avis de la commission nationale COVID FFF, constatant l’absence certaine de plus de 10 joueurs sur la liste des 30 joueurs du Grenoble Foot 38 pour cause de test RT-PCR positif pour son match contre le Chamois Niortais FC, la Commission des Compétitions de la LFP, agissant dans le cadre de l’article 2.4.2.2 du protocole d’organisation des matchs de la saison 2020-21, décide de reporter le match Chamois Niortais FC / Grenoble Foot 38, comptant pour la 9e journée de Ligue 2 BKT et initialement prévu le samedi 31 octobre à 19h, à une date ultérieure”, a-t-elle fait savoir.