Clermont pourrait être privé de son meilleur buteur dimanche soir face à l’OM.

Arrêté et placé en garde à vue le week-end dernier pour conduite en état d’ivresse, l’attaquant clermontois Mohamed Bayo pourrait manquer le match de la 12e journée de Ligue 1 face à l’Olympique de Marseille dimanche soir (20h45). D’après les informations de RMC Sport, le club auvergnat a bien l’intention de punir le meilleur buteur de Ligue 2 la saison dernière.

« Il n’y a pas encore eu de sanction. On va réfléchir à ce qu’on va faire. Je pense que c’est difficile pour lui. Il n’est pas fier. Il faut tourner la page, avancer, l’aider. On a un match important, ce serait bien qu’on en parle… » a confié son entraîneur, Pascal Gastien, en conférence de presse. La situation en tout cas ferait bien les affaires de Jorge Sampaoli et de l’OM, Bayo ayant déjà inscrit 6 buts en championnat cette saison.