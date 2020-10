Et si c’était lui le gros coup mercato de l’Olympique de Marseille ?

Si l’on en croit les informations de “Foot mercato”, Mario Mandzukic (34 ans) aurait été proposé à l’OM. Libre de tout contrat depuis son départ d’Al Duhail FC, l’international croate pourrait tenter un dernier challenge en Europe et découvrir la France et Marseille pourrait être une vraie option. Pour le moment, les dirigeants n’ont pas donné suite, mais l’idée de voir l’ancien partenaire de Cristiano Ronaldo sous le maillot bleu et blanc paraît plus que jamais une option crédible. Affaire à suivre…